Allarme «droga zombie» a New York, 3 mila i morti per overdose. Cos'è il sedativo per animali «tranq» e come è utilizzato dagli spacciatori

Allarme droga a New York. Preoccupa il crescente numero di morti per overdose. Le zone più colpite sono quelle dell'Uptown, nord Manhattan, e del Bronx: qui circola la «droga zombie» a basa di xilazina, un sedativo per animali conosciuto anche con il nome di «tranq». Il costo è di soli 20 dollari. Gli effetti collaterali sono devastanti: oltre una forte sonnolenza, per cui si può svenire, la pelle dei consumatori diventa putrefatta e quando colpisce alcune parti del corpo è necessaria l'amputazione.

Le forze dell'ordine sono al lavoro e stanno indagando sul giro di droga, definita dagli esperti come «la sostanza più stupefacente degli ultimi 30 anni». Basta sottolineare che i morti nel 2022 sono circa 3 mila.