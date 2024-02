PADOVA - Una delibera accompagnata da un documento di 33 pagine. Così, con un atto firmato poco prima di Natale, il direttore generale Giuseppe Dal Ben ha stilato il decalogo con le regole per i dipendenti dell'Azienda ospedaliera. Questa volta il nuovo codice di comportamento oltre ad essere pubblicato sull'Albo è stato inviato via mail a tutti i lavoratori per una simbolica sottoscrizione. Ai neoassunti viene perfino fatta una lezione di due ore di formazione. Le novità rispetto agli anni precedenti sono anche sostanziali, con due nuovi capitoli dedicati all'utilizzo dei social e all'importanza delle pratiche ecologiche.