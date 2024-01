MONTEBELLUNA (TREVISO) - Il sindaco manda a “scuola” il cane aggressivo e la sua proprietaria. Di fronte a ripetute segnalazioni sulla pericolosità del cane di proprietà di una donna residente a Montebelluna, diventato un vero e proprio spauracchio per mamme e bambini e per chi si è trovato a passare nella zona in cui vivono la signora e il suo animale, si è mossa l’Usl 2.