Nella spirale dei rincari, non c’è pace nemmeno per il rito. Uno su tutti, italiano fino all’osso, è il caffè al bar. All’orizzonte, infatti, c’è un nuovo rincaro: si passerà a breve da un euro e 40 centesimi, cifra che attualmente rappresenta il prezzo medio sia a Pordenone che a Udine, a un euro e 50 centesimi. A dare l’allarme, questa volta, non sono i consumatori, sempre attenti ad ogni oscillazione dei beni più comuni, ma gli stessi baristi. Quindi, c’è loro da credere, la stangata arriverà. Puntuale come il caffè al bar al mattino.