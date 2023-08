Oggi che è Ferragosto, la polemica balneare è servita. Il caso arriva di nuovo dalla Venezia Giulia, com'era già successo a luglio: allora a Monfalcone ed ora a Trieste, ma il motivo della discordia resta sempre il burkini, indossato per fare il bagno nell'Adriatico dalle donne di fede islamica, per questo bersagliate da feroci critiche. Tre settimane fa lo scontro era culminato in un flash-mob di gente (uomini compresi) vestita in acqua in aperta sfida al sindaco leghista Anna Cisint, che ora annuncia un'ordinanza «entro ottobre», in linea con la posizione della Lega, il cui coordinatore regionale Marco Dreosto sostiene un intervento «per nuove norme a tutela del decoro pubblico che possano dare voce a una parte insistente della cittadinanza che chiede semplicemente rispetto».