CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) - Valore complessivo dell'appalto: 81 milioni e 610mila euro. Data di scadenza per la presentazione delle offerte: 18 gennaio, ore 12. Sono i termini del nuovo bando pubblicato ieri nel portale degli appalti del ministero delle Infrastrutture dalla società Simico. Oggetto: costruzione della pista da bob in versione "leggera" per le Olimpiadi 2026, quella che dovrebbe permettere di superare gli ostacoli del primo bando, scaduto alla fine di luglio, per il quale nessuno presentò offerte.