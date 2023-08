TREVISO - «Non si può in nessuno modo aggiungere un sovraprezzo a chi paga col bancomat. Ci sono norme precise che lo vietano e sono molto chiare. Non è possibile trasferire arbitrariamente sui clienti il peso delle commissioni per le transazioni. Volendo si più agire sul listino prezzi, che vale per tutti. Ma non si può alzare il prezzo solo per chi utilizza il pos». Dania Sartorato, presidente provinciale di Unascom e della Fipe, è molto chiara. Ferma la condanna per l'aggressione - «un atto inconcepibile» - si irrigidisce di fronte alla pratica di aggiungere arbitrariamente sovraprezzo a chi paga con le carte. Una pratica vietata. E non a caso si stanno muovendo anche i carabinieri che, nei prossimi giorni, faranno accertamenti sugli scontrini battuti dal Dam bar di Cornuda.