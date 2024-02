Ogni settimana l'Austria ferma 2 giorni i Tir italiani, dal Friuli appello a Meloni

UDINE - L'Austria sbatte la porta in faccia al Nordest e aggrava una crisi che piomba come un tornado in quella che per il traffico delle merci era già una tempesta perfetta. L'appello consegnato dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ai vertici politici del lander della Carinzia, infatti, è caduto nel vuoto: le autorità austriache non intendono fare marcia indietro sullo stop ai tir stranieri il sabato e la domenica. Il divieto interessa l'autostrada dei Tauri, che da Villach porta fino a Salisburgo. È una delle direttrici più trafficate dell'Europa Centrale: porta alla Baviera, cuore dell'automotive tedesco con cui Veneto e Friuli dialogano e fanno affari. Il blocco dei mezzi pesanti riguarda solamente i tir stranieri: i camion con targa austriaca possono transitare. Tutti gli altri devono attendere il lunedì, perché il sabato e la domenica sono off limits.