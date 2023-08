FIUME VENETO (PORDENONE) - Da lunedì 14 agosto, all'esterno del quattro punti vendita di Prata, Porcia e Fiume Veneto del "Panificio da Marino", ogni giorno dopo l'orario di chiusura compare un cestino in cui vengono lasciati quattro o cinque sacchetti di carta contenenti pane e altri prodotti del forno. Chiunque sia in stato di bisogno, può portarsi a casa un sacchetto di croccanti panini, già pagato dai clienti delle rivendite. Si tratta dell'iniziativa "Pane solidale" o anche "Pane sospeso" (come il caffè a Napoli, di larga diffusione), promossa dallo storico panificio della famiglia Nardo quale gesto di adesione alla Giornata mondiale della solidarietà, che si celebra il 31 agosto, istituita dall'Onu nel 2005 con l'obiettivo di sensibilizzare le persone sul tema e, nel contempo, stimolare azioni di sostegno e collaborazione nei confronti di chi vive situazioni di disagio. Il prezioso cibo quotidiano, simbolo dell'arte bianca italiana, grazie alle piccole donazioni in denaro lasciate dai clienti, a cui si aggiunge quanto elargito dal forno, viene messo a disposizione di chi spesso non ce la fa a pagare la spesa alimentare. Famiglie in difficoltà economica, che non riescono a far fronte al caro vita. Gente per cui anche un sacchetto di buon pane artigianale, da portare in tavola tutti i giorni, può rappresentare un piccolo lusso.