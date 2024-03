Alloggi Airbnb in Italia, il Veneto è all'ottavo posto per disponibilità ma al secondo per tasso di occupazione. La classifica completa

Sono principalmente tre le regioni che fanno da traino nel nostro Paese sulla piattaforma Airbnb: la Toscana (il 12,9% del totale), la Sicilia (11,4%) e la Lombardia (11,1%). Un sintomo notevole sull'economia turistica italiana, contando che in totale, nel 2023, si registrano oltre 608mila alloggi disponibili sulla piattaforma, con un'offerta che solo in queste tre regioni quota il 35,4%. Al quarto posto troviamo la Puglia (8,9%) seguita da Sardegna (8,4%), Lazio (8,3%), Campania (6,8%). Solo ottavo il Veneto (5,7%), che però risale molto nella classifica del tasso di occupazione: qui infatti la percentuale è al 62,5% e la regione è superata solo dal Lazio con 69,3%, terza la Lombardia (60,3%). Emerge dalla ricerca Airbnb in Italia: i numeri del fenomeno di Jfc, pubblicati in anteprima dall'ANSA.