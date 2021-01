Walk a better path, cammina su un sentiero migliore. Il consiglio viene da Yatay, un brand di sneaker tutto italiano, marchigiano per l'esattezza, fondato da Umberto de Marco che usa materiali sostenibili come cereali, legno, bottiglie di plastica e pneumatici riciclati. Yatay è in una filiera produttiva Green, partner della produzione è Coronet Spa, azienda che utilizza energia elettrica proveniente dai pannelli solari e una produzione a Km 0. Sulla suola di ogni paio di scarpe è impresso lo Yataycode, un numero unico stampato a rilievo con il quale si fa il login sul sito www.yatayatay.com e si sceglie un albero da piantare in Kenya seguendone la crescita. Con Yatay - dicono - l'unica cosa che rimarrà delle tue vecchie sneaker saranno bei ricordi. Riciclale e otterrai uno sconto per il tuo prossimo acquisto. Quanto al packaging, il brand ha reinventato la scatola come tavola da Backgammon cosi i clienti possono giocare invece di buttarla via. Da ottobre l'azienda collabora con No more Plastic (fondazione noprofit al servizio dell'oceano) che ha come ambassador la top model Helena Christensen. Insomma, se qualcuno si chiede come può la moda contribuire a salvare il nostro pianeta, tante aziende italiane hanno da dire la loro. Mentre Pitti Connect lancia la seconda edizione di Sustainable style, il progetto dedicato al nuovo menswear con 15 brand innovativi, Dior spiega che il pianeta possiamo salvarlo anche riducendo l'impatto delle bottiglie di plastica. Con il brand italiano 24 bottles la maison ha creato un raffinato bicchierone, altrimenti detto travel tumbler, con il pattern Dior Oblique. Stella McCartney nel 2021 festeggerà i suoi 20 anni di attività e per l'occasione ha lanciato il progetto A TO Z, ideato durante il lockdown con 26 artisti, 7 dei quali selezionati per la creazione di t-shirt in edizione limitata. Alla lettera S di Stella troviamo la parola Sostenibility.

