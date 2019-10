CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VAZZOLA & VIDORTorna la Vendemmia Solidale del Raboso Piave, presso l'azienda agricola di Giorgio Cecchetto di Vazzola (Tv). Accadrà sabato 26 ottobre, dalle 14 alle 17,30, con il coinvolgimento dei ragazzi dell'Associazione Italiana Persone Down (Aipd), sezione Marca Trevigiana. Dal 2005, ogni anno, questi ragazzi si trasformano in vignaioli ed enologi, producendo circa 1000 bottiglie che con orgoglio presentano poi in primavera presso lo stand della Regione Veneto al Vinitaly di Verona. I ragazzi vengono coinvolti in tutte le fasi della...