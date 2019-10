Una tre giorni di sfide tra i big del tatuaggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOArte, musica, ma, soprattutto, molti dei migliori tatuatori del mondo riuniti in un unico evento. Da oggi al 13 ottobre nel capoluogo veneto torna Venezia International Tattoo Convention, uno dei grandi eventi di settore in Italia, giunto alla quinta edizione. Al centro congressi del Russott Hotel (in via Orlanda 4 a Mestre), tre giorni di eventi, ai quali parteciperanno oltre 150 tra i più importanti artisti del tatuaggio mondiale, provenienti da 25 nazioni pronti a realizzare le loro opere sulla pelle dei visitatori. Tra loro, Alex...