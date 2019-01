Una storia tutta di oggi con i costumi del 500

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La Storia offre inesauribile miniera di soggetti al cinema e mettere in scena il passato è lecito. A patto che i fatti non siano un pretesto: in questo caso è solo una storia in costume. Trasformare la tragica vita di Mary Stuart in una vicenda di donne (e di uomini che hanno brama solo di potere) è mettere in costume un problema dell'oggi. Josie Rourke, che frequenta più i teatri che i set del cinema, rischia grosso nel riprendere una trama che appassiona gli inglesi: con chi stare, con Maria o con Elisabetta, con i cattolici o con i...