Un'anteprima al Goldoni per capire i retroscena

Come risponde la cultura al crack delle banche? Lunedì 9 dicembre, in vista dell'imminente esordio dello spettacolo Una Banca Popolare di Romolo Bugaro con la regia di Alessandro Rossetto, che sta per debuttare in prima nazionale a Venezia, il Teatro Stabile del Veneto organizza un evento-incontro per cercare di rispondere a questa domanda. Lunedì alle 18.30 al Teatro Goldoni di Venezia, ad affrontare il tema del crack che ha investito famiglie e aziende lasciando dietro di sé una desolazione senza fine saranno lo scrittore Romolo Bugaro,...