Ultimo appello alla famiglia Coin

L'APPELLOVENEZIA Tentare il tutto per tutto per salvare Coin Excelsior, provando a contattare il nipote di Paola Coin. Ci proverà l'assessore comunale alla Gestione del Patrimonio Renato Boraso, nella speranza che il giovane possa intercedere con la nonna per cambiare la sorte del grande magazzino a Rialto. Fino ad oggi, infatti, i tentativi di ricevere udienza dalla proprietaria del palazzo sul ponte de l'Olio sono sempre falliti. Nonostante il cognome, Paola Coin non ha più nulla a che fare con la società che gestisce lo store su più...