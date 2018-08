Trovata scena di nudo di Marilyn negli Spostati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NEW YORK È stata ritrovata una scena di nudo di Marilyn Monroe ritenuta distrutta. Si tratta di una sequenza nel film Gli Spostatì del 1961 con Clark Gable. Nella scena d'amore tra i due, l'attrice fa cadere il lenzuolo che la copre, rimanendo così completamente nuda. Il ritrovamento del filmato è opera dallo sceneggiatore Charles Casillo il quale mentre faceva ricerche per il suo libro, Marilyn Monroe: The Private Life of a Public Icon, ha scoperto che il produttore del film, Frank Taylor, aveva conservato la scena, mentre la maggior...