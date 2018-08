Treni potenziati e cinque parcheggi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sono cinque le aree parcheggio in prossimità del festival indicate nella mappa scaricabile dal sito dell'Home. Il parcheggio 1 è dedicato a chi è munito del contrassegno di invalidità e a chi ha prenotato il parcheggio di Home Garden; il numero 2 è per le biciclette, non custodito. Il terzo è riservato alle auto e a pagamento. Il quarto, più lontano, gratuito e non custodito, sarà servito da un servizio navetta. Infine, il quinto parcheggio sarà riservato alle moto. Per quanto riguarda le navette, sarà sempre attivo un collegamento...