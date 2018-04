Tra scritti inediti e foto un leader irriducibile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIA«Nella fronte corrugata a serietà, negli occhi fermi pensosi, nelle labbra atteggiate a tagliente ironia avvertii un vero stile di oppositore.(...). Ci vuole un'intelligenza fredda e calcolatrice per scoprire l'avversario vero in Matteotti, l'oppositore più intelligente e più irriducibile. (...) Non era dotato delle qualità decorative, che quasi sempre si trovano in un capo, ma ne possedeva l'energia, l'inflessibilità, il fascino personale». È forse il ritratto più sincero, quello che fa emergere il personaggio da una...