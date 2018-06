CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Torno in Russia, invitato ancora una volta da Vyacheleslav Volodin, presidente della Duma, il parlamento della Federazione Russa, per partecipare come oratore al primo Forum Internazionale fra parlamentari, che riunisce politici, ricercatori, esperti e politologi, da ogni parte del mondo nella costruzione di un'agenda comune e condivisa tra le diverse assemblee legislative. I temi trattati saranno quelli dello sviluppo economico e sociale, dell'immigrazione illegale, della sicurezza e della lotta al terrorismo, della libertà di stampa, della...