Stellantis chiude l'accordo con il partner cinese Leapmotor, che da settembre porterà le sue auto in Europa, in nove Paesi tra i quali l'Italia, con una rete di 200 venditori. I punti vendita arriveranno a 500 entro il 2026.

L'intesa, presentata ad Hangzhou, sede del partner cinese, prevede l'acquisizione del 21% di Leapmotor per circa 1,5 miliardi. È un tassello della strategia di Carlos Tavares per fronteggiare la concorrenza cinese sul fronte delle auto elettriche, ma nessuna indicazione viene data dall'amministratore delegato sulla possibilità di produrre in Europa. «Con Leapmotor valuteremo caso per caso se esportare dalla Cina o usare gli stabilimenti produttivi di Stellantis nelle varie regioni», spiega in una call con i giornalisti europei. «Sfruttando la nostra attuale presenza globale - aggiunge - saremo presto in grado di offrire ai nostri clienti veicoli elettrici dal prezzo competitivo e tecnologicamente all'avanguardia». Tavares spiega che quest'anno le case cinesi conquisteranno almeno il 10% del mercato europeo.

IL PIANO DI URSO

Benedice l'intesa il ministro delle Imprese Adolfo Urso. «Le affermazioni di Tavares - commenta - confermano le nostre analisi: è necessario che in Italia ci sia almeno un secondo produttore automobilistico». «Mi auguro - aggiunge però il ministro - che ci siano investimenti nel nostro Paese volti ad aumentare la produzione di veicoli» per arrivare ad «almeno un milione di veicoli». Rimane comunque sul tavolo il piano per far investire altri player in Italia. In pole position ci sono altri cinesi: Byd e Chery.

Attenti alla partita i sindacati, che continuano a sollecitare un incontro con il governo e Tavres. «Chiediamo che la produzione e l'assemblaggio dei modelli Leapmotor siano realizzati negli stabilimenti Stellantis» dice Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil.