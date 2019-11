CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Storia, identità e cultura comune. Elena Donazzan, assessore regionale al lavoro e all'istruzione, batte forte su questi tasti. «Il Veneto è un territorio meraviglioso che ha sempre fatto leva sull'orgoglio delle proprie radici, su un forte senso di appartenenza e su importanti valori condivisi. Su questi tre aspetti devono puntare le nostre aziende per essere attrattive nei confronti dei ragazzi. Serve questo per motivarli ed evitare che i migliori decidano di andarsene all'estero». L'assessore cita come esempio uno degli imprenditori...