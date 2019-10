Seguso, il vetro a goccia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESPOSIZIONELa scultura come arte, attuata con un mezzo che sembra la sua antitesi: il vetro. È questo il sentiero sperimentale, non privo di pericoli, per dirla con le parole di Gabriella Belli, direttrice della Fondazione dei Musei Civici, su cui si è inoltrato Livio Seguso. 89 anni, portati con grazia e sempre all'insegna della creatività. Commosso, preferisce far parlare le sue opere. Ieri si è inaugurata la sua grande antologica al Museo del Vetro di Murano. Paradossalmente, per lui muranese doc, la prima mai realizzata in...