segue dalla prima pagina(...) una fava. Ritardando e congelando l'odiata Tav (e non parliamo del tratto in val di Susa, ma del più tranquillo pezzo tra Verona e Padova), ha messo i bastoni tra le ruote anche alla detestata Pedemontana veneta, ponendo così le basi per dimostrare, in futuro, che i conti della Regione erano sbagliati e che i costi superano i benefici. Come ha fatto? Il meccanismo è semplice e diabolico. La Pedemontana ha un senso se, attraversando una delle aree più produttive d'Italia, riesce a drenare il traffico che adesso...