CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima paginaOltretutto, l'Italia è un Paese che in tutto e per tutto sta rispettando i vincoli europei e ciò rende ancora più irricevibile l'attacco alla sua dignità. Verhofstadt che dà del Pinocchio a Conte potrebbe - se ci si vuole mettere su questo registro - somigliare a sua volta a un personaggio della tradizione. Al Tartufo di Molière: e non nella lettura positiva che ne ha dato Cesare Garboli nei suoi saggi di critica letteraria ma in quella più classica della maschera dell'ipocrisia del potere, dell'attore che mette...