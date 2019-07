CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Hanno presentato un pacchetto di nomine, proponendo come Presidente della Commissione una candidata tedesca, ma gradita ai francesi, un Presidente del Consiglio belga e un ministro degli Esteri spagnolo, entrambi legati a Macron. Una proposta che ha soddisfatto, anche se in modo non entusiastico, i componenti del Ppe ma che ha profondamente irritato i socialisti tedeschi che hanno visto in questa candidatura un'imposizione contro il patto di governo che in Germania lega strettamente socialisti e popolari. Non...