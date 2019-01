Salzano in lutto per il suo fumettista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITRATTOMario Bortolato, in arte Bort, ha contrassegnato il buonumore degli ultimi 50 anni. Un'ironia tutta particolare la sua, che a detta dei suoi stessi figli era innata e dunque impossibile da trasmettere come talento. Nato a Salzano il 2 agosto 1926, vissuto prima a Voghera (Pavia), poi ad Alessandria, due anni e mezzo fa, per il suo novantesimo compleanno, gli era stata conferita la cittadinanza onoraria dal Comune di Salzano. In quell'occasione era stata organizzata una mostra a lui dedicata, ricca di bozzetti e stampe originali. Un...