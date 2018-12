Robbie fa ballare Luxottica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTONovanta minuti di puro spettacolo con quaranta tra musicisti, coriste e ballerine: Robbie Williams, alla festa natalizia di Luxottica, ha spopolato. Di fronte a 5mila persone e tra flash fotografici e infinite grida di gioia, l'ex componente della boy band Take That non si è risparmiato. Proponendo i must del suo repertorio ma anche grandi classici che, se si fosse stati all'aperto di uno stadio e non all'interno del Palaluxottica, avrebbero indotto molti a tirar fuori dalla tasca gli accendini. Un animale da palcoscenico che nel clou...