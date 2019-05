Renga in Arena: «Non vedo l'ora di essere su quel palco»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTA«Non vedo l'ora di salire su quel palco». Il grande momento è praticamente arrivato e Francesco Renga fatica a trattenere l'emozione. Domani sera all'Arena di Verona andrà in scena il primo dei due eventi speciali pensati per presentare in anteprima dal vivo L'altra metà, il suo nuovo album di inediti: insieme all'appuntamento del 13 giugno al Teatro Antico di Taormina, un assaggio del tour nei teatri al via in autunno (tra le tappe, anche quella fissata al Teatro Rossetti di Trieste il 7 dicembre). Accompagnato dai musicisti...