Quanti misteri inutili nello sguardo di Rachel

Quanti misteri si celano nello sguardo di una donna, soprattutto se ha gli occhi di Rachel Weisz. E quanta ambiguità, dolcezza e oscurità albergano dentro ciascuno di noi, tanto più se ci si ritrova in balia della passione. Lo scanzonato regista di Pretty Woman e di Notting Hill stavolta cambia mondo, epoca e tematiche per misurarsi con gli oscuri tormenti di una scrittrice cara a Hitchcock, Daphne du Maurier, l'ispiratrice di Rebecca, la prima moglie e di Gli Uccelli. Così, optando per un gothic-thriller ambientato in un'Inghilterra...