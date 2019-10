Quando Venezia pensò a Suez

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Pubblichiamo un brano del nuovo libro di Alessandro Marzo Magno, intitolato La Splendida. Venezia 1499-1509 in libreria da oggi. L'idea era buona: scavare collegamento tra il Mediterraneo al mar Rosso. Qualcuno ci aveva già pensato nell'antichità, quando i faraoni avevano realizzato un canale attraverso i laghi Amari e l'uadi Tumilat, un vecchio braccio secondario del Nilo, ma già ai tempi di Cleopatra il percorso acqueo si era interrato e non poteva più essere utilizzato.Non conosciamo quando, in quell'inizio Cinquecento, a qualcuno a...