«Lo shopping online è diventato il mio preferito, tutte le settimane a casa arriva qualcosa e il babbo protesta che non abbiamo più spazio! Compro pensando al presente, ma come se potessi uscire». Diciott'anni, già qualificata per le prossime Olimpiadi e una grande passione per il mondo della moda. Larissa Iapichino, figlia della lunghista italo-britannica Fiona May e dell'astista Gianni Iapichino, al momento, è la detentrice del record...