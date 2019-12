Paolo Sarpi, il frate riformista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIO«E che volete ch'io speri a Roma, ove li soli ruffiani et altri ministri di piacere e di guadagni hanno ventura?» osserva Paolo Sarpi nel 1588, dopo un soggiorno di tre anni nella curia pontificia. Non si volevano affatto bene il frate servita veneziano e la chiesa cattolica, tanto che arriveranno al conflitto aperto: il papa fulminando l'interdetto (la scomunica degli stati) contro la Serenissima e Sarpi difendendo con tutta la forza della sua dottrina le prerogative repubblicane. Anche se, sembra ormai assodato, Sarpi non...