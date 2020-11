La corsa è tutta in salita, la prima tappa sarà entrare nella short list di 10 titoli che sarà annunciata il 9 febbraio, ma intanto si parte: Notturno di Gianfranco Rosi è il film che l'Italia propone agli Oscar per la selezione per il miglior film straniero. La scelta della commissione, istituita dall'Anica è stata tra 25 titoli iscritti dai produttori e per quanto probabile non era scontata la designazione di Notturno che aveva in Pinocchio di Matteo Garrone, La vita davanti a sè di Edoardo Ponti (con protagonista l'86enne Sophia Loren che potrebbe ottenere la nomination come migliore attrice) alcuni rivali importanti.

Dopo il debutto alla Mostra del cinema di Venezia (finito a mani vuote, non senza polemiche), Notturno di Rosi è conteso dai festival di tutto il mondo ed ha avuto critiche eccellenti anche negli Stati Uniti. «Ho imparato a non aspettarmi niente, ma a sperare si», dice Rosi che è convinto che «aiuterà l'esperienza fatta con Fuocammare e l'endorsement di stampa come Indiewire e Variety». Il film realizzato durante tre anni di viaggio in Medio Oriente, è uno sguardo umanissimo sulla quotidianità di chi vive lungo il confine, quello delle zone di guerra ma soprattutto quello che separa la vita dall'inferno. Rosi dedica la notizia di oggi a Valentina Pedicini, la regista di Faith scomparsa la scorsa settimana prematuramente. Notturno avrà un duplice percorso: la designazione per l'Italia all'Oscar straniero e la selezione all'Oscar per il miglior documentario. «Cinque Paesi hanno scelto un documentario come opera proposta per la selezione della nomination all'Oscar per il miglior film straniero e questa è una cosa fondamentale: il documentario non è più un tabù e questo mi rende davvero felice», prosegue Rosi. L'annuncio delle nomination è previsto per il 15 marzo 2021 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 25 aprile 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA