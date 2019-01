«Nel nostro piccolo ci interessa ancora far ridere la gente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CHIACCHIERATANel loro piccolo hanno fatto le cose in grande, misurandosi con mostri sacri come Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci. Per giocare con loro, «ma a modo nostro», rivisitando le loro canzoni e «scrivendo un epilogo e un prologo alle loro storie». Ale & Franz amano le ripartenze, sempre nuovi ma nello stesso tempo fedeli a se stessi, pronti a voltare pagina e ricominciare. E il nuovo Nel nostro piccolo, atteso il 15 al Salieri di Legnago, il 16 al Russolo di Portogruaro e il 17 al Comunale di Belluno, è il racconto di un mondo...