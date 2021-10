Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INVASIONE ALCOLICAVENEZIA Dopo un venerdì nero, in balia di vento e nuvoloni che hanno intimorito i più, il sabato veneziano non ha tradito le aspettative, offrendo uno spettacolo paragonabile a quello delle giornate clou del Carnevale in era pre Covid. Parcheggi di piazzale Roma e Tronchetto esauriti già dalla mattinata di ieri, quando un afflusso costante di visitatori provenienti soprattutto dalle province venete limitrofe, ma anche...