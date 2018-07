Miss Italia lascia Jesolo, nel 2019 Venezia in gioco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CAMBIOLa finale di Miss Italia lascia Jesolo per uno studio televisivo di Milano. Ma l'anno prossimo, per l'ottantesima edizione del concorso ideato da Enzo Mirigliani e portato avanti dalla figlia Patrizia, la finale dovrebbe tornare in Veneto. Il progetto, infatti, è di organizzare la manifestazione del 2019 a Venezia con le ragazze in costumino a sfilare o in piazza San Marco o, più presumibilmente, al Teatro La Fenice.IL TRASLOCOPer quest'anno il cambiamento di programma non è stato ancora ufficializzato dalla Miren, la società...