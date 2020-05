NUOVI TALENTI

A Verona, nello studio Osteria Futuristica di Parona, è nata un'etichetta discografica dedicata solo alle donne. Ad annunciarlo è la sua fondatrice, la pluripremiata cantautrice, vocal coach e produttrice veronese Veronica Marchi. L'etichetta si chiama Maieutica Dischi. Già nota al grande pubblico in particolare per la sua partecipazione a X Factor 10 (dove con la sua personalissima cover del brano dei Foo Fighters Walk è riuscita ad entrare a far parte della squadra di Manuel Agnelli), Veronica, assieme ad Alessandro Scardino, cofondatore di Maieutica, s'impegnerà, secondo un'etica dell'arte che prescinde da qualsiasi legge commerciale, a tirare fuori il meglio di ogni artista. Ma vale solo per le donne. «Non si tratta assolutamente - spiega la Marchi al Gazzettino - di una scelta femminista. Ovviamente nel nostro team ci sono anche uomini. Avevo il desiderio di creare una sorta di contenitore, con un'entità molto decisa. Volevo creare qualcosa di diverso, dove le donne si possono identificare».

CANTANTE & CALCIATRICE

Le prime artiste prodotte da Maieutica Dischi saranno la calciatrice e procuratrice sportiva, ex partecipante del talent show Amici, Marta Mason, Elvira Caobelli e Valentina Montresor. E proprio di Marta Mason è uscito ieri su tutte le piattaforme digitali Ogni cosa cambia, Ep di esordio della calciatrice di serie A ed ex allieva della scuola tv di Amici. Mason ha come due passioni il calcio e la musica. Dopo cinque Europei e una qualifica al mondiale in Giappone con l'under 19 della Nazionale femminile e decenni di militanza nel campionato di serie A, Marta si è avvicinata al canto partecipando a Amici di Maria De Filippi.

«Il calcio è sempre stato la mia vita. confessa Marta Mentirei se dicessi che non mi manca da morire. Il calcio mi ha sempre definito come persona. Per tanto tempo mi sono chiesta chi avrei potuto essere fuori dal campo. Poi è arrivata la musica».

«La produzione - continua Veronica - con loro è già partita. Ho scelto, per cominciare, queste tre artiste, che propongono generi diversi, perché da quando le ho scoperte ed ascoltate, credo molto in loro. Il mio scouting artistico consiste nel ricercare artiste che abbiano qualcosa di particolare, che abbiano qualcosa da dire, che non per forza siano già cantautrici e compositrici. Anzi. Avendo molta esperienza come cantautrice, mi piace l'idea di intraprendere con loro un viaggio dentro la loro stessa vita. Ma collaboreremo anche con cantautrici già affermate, con le quali, invece, si lavorerà solo sul vestito delle loro opere, sul suono, e sulla promozione».

I PROGETTI

Infatti Maieutica Dischi cura i progetti artistici le artiste a 360 gradi, dal songwriting alla pubblicazione, seguita da un'accurata promozione. «Sono partita dalle difficoltà che ho incontrato finora nella mia carriera: trovare una giusta direzione e i costi di promozione». Intanto Veronica sta continuando a portare avanti anche i suoi progetti da cantautrice: «Al momento sto definendo i brani da inserire nel mio prossimo disco, che conto di far uscire l'anno venturo. Vista la grave situazione odierna, le limitazioni per il Coronavirus, ho molto tempo a disposizione per capire bene i messaggi che voglio mandare con la mia arte e sviluppare la parte creativa. Sicuramente questa drammatica esperienza lascerà un segno nelle mie composizioni e nella mia vita».

Elena Ferrarese

