Lezioni di vini da Andreetta e la scoperta del Bordolese

A TAVOLA CON LA STORIAGiovedì prossimo, al ristorante da Andreetta a Cison di Valmarino (Tv), quinto e ultimo appuntamento del ciclo di serate A Tavola con la Storia organizzate dall'Associazione Intavolando. Insieme a Danilo Gasparini e Antonio Bonotto si parlerà della storia della vite e del vino che, mai come oggi, vive un presente di ebbrezza e viene celebrato in innumerevoli riti collettivi e privati: mostre, rassegne, corsi, degustazioni, itinerari, strade, archistar per le nuove cantine. Alla lezione seguirà la cena con il seguente...