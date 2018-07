CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LETTERA APERTAAlla Società Italiana degli Autori ed Editori partecipano, da 136 anni, tutti (o quasi) gli autori e gli editori italiani.La Siae non ha scopo di lucro e la sua funzione è quella di assicurare protezione al diritto d'autore. Quest'ultimo è null'altro che il frutto del lavoro di migliaia di autori ed editori. È null'altro che il loro compenso per quella creatività, che è espressa in opere letterarie, teatrali, musicali, cinematografiche e figurative, della quale tutti beneficiamo: noi, gli italiani, gli europei, il mondo...