La vendetta di una donna più cattiva dei maschi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Revenge, come avverte inequivocabilmente il titolo, è un film sulla vendetta. Brutale. Eccessiva. Tre uomini. Cacciatori. Una donna. Volendo un elicottero, come ulteriore passeggero personaggio. Il deserto. Tutto qui. Uno stupro, il cameratismo maschile che non solo lo copre, ma lo esalta. La combattività della vittima, che non solo riesce a superare ogni violenza, ma la ribalta decuplicata contro i suoi carnefici. La francese Coralie Fargeat ribalta lo spettro famelico del maschio in una esuberante pioggia di sangue, dove i corpi passano...