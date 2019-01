«La ricchezza si chiama carne»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTA«Dove c'è carne macellata o bestiame vivo c'è sempre uno di Tombolo. Uno di Tombolo è diverso, lo noti dal modo di parlare, dal gesticolare». Tombolo è stata per molti decenni la capitale veneta del mercato della carne; un paese di ottomila abitanti all'incrocio delle province di Padova, Vicenza e Treviso. «Negli Anni 60 e fino ai primi Anni '80 la sera era impossibile passare in macchina per la piazza di Tombolo, erano quasi tutti mediatori e venivano da mezza Europa. In piazza da 120 anni c'è la Trattoria dei Mediatori, i...