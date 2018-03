CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RECENSIONELa Bohème è in repertorio alla Fenice da otto anni. La regia è sempre quella di Francesco Micheli con qualche lieve assestamento nel secondo atto. Singolare l'idea iniziale. L'azione è racchiusa in una cornice lucente come se il racconto fosse concepito all'interno di una cartolina e allontanato nel tempo in una giovinezza sospesa. Il secondo quadro evoca la Parigi chiassosa del Quartiere latino con una festa colorata. La scena di Edoardo Sechi è polivalente; una Metropolitana attraversa il palcoscenico e si eleva da terra...