«La mia linea Lardini donna s'ispira a Pippi Calzelunghe»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BRAND«La mia icona di riferimento per la linea donna di Lardini è Pippi Calzelunghe. Predominano i colori pastello, tipici dell'infanzia e dei suoi racconti, ma soprattutto vedo la protagonista una rivoluzionaria come me, una che ama provocare e che con la sua protesta spinge al cambiamento». Esordisce così Genea Lardini raccontando la sua collezione. Verrebbe da chiedersi per cosa protesti questa ragazza figlia d'arte. Eppure, la questione è proprio il cognome che porta. «Sicuramente essere figlia di Luigi (che disegna la collezione...