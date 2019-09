CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA KERMESSEGENOVA Si è concluso ieri lo Yachting Festival di Cannes, definito dai francesi il più importante salone nautico d'Europa con barche in acqua; giovedì aprirà il Salone di Genova, per noi italiani il più importante del Mediterraneo. Circa 600 le barche esposte in Costa Azzurra; un migliaio, tra spazi a terra e in acqua, quelle annunciate nel capoluogo ligure, dove l'esposizione resterà aperta fino a martedì prossimo. Le due rassegne proiettate sulla stagione nautica 2020 segnalano una capacità d'innovazione e una verve...