La conferenza dei Soft Power Club a Venezia, che si aprirà con i messaggi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e della presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, si articolerà in una serie di incontri: domani, lunedì 31 agosto, dalle 16, alla Fondazione Cini sul tema dei cambiamenti climatici e il ruolo dell'Europa al quale parteciperanno Pasquale Gagliardi (Cini), Pier Paolo Campostrini (Corila); Erasmo D'Angelo (Autorità di bacino Appennino Centrale); Alessandro Lanza (Luiss); Antonio Navarra (presidente del Centro euro mediterraneo sul clima); l'ambasciatore francese incaricato sull'ambiente, Yann Wehrling.

In serata, al Teatro La Fenice, il Club si ritroverà per ascoltare il videomessaggio di Joseph R. Nye, padre del Soft Power.

Martedì 1 settembre, dalle 11, alla Fondazione Prada (Ca' Corner della Regina) secondo incontro sulle imprese della moda e lo sviluppo sostenibile con la partecipazione di Carlo Mazzi (Prada); Francesco Rutelli, il sindaco Luigi Brugnaro, il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli; Carlo Maria Ferro (Ice); Mariarosa Cutillo (Unfpa); Ana Luiza Thompson Flores (Unesco), Matteo Lunelli (Altagamma); il docente Marzio Galeotti, e il diplomatico Yann Wehrling. Modera la storica Clara Tosi Pamphili. Infine, sempre il 1. settembre, alle 15.30, assemblea plenaria dei Soft Power Club alla Fondazione Cini, i saluti di Giovanni Bazoli (Cini); del ministro Dario Franceschini; di Roberto Cicutto (Biennale). Modera Stefano Stefanini. Interventi in diretta da Bruxelles del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli e del commissario Paolo Gentiloni.

