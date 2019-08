La buca magica delle ruote

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GROTTATra il Seicento e il Novecento nella cava di Pedeguarda si estrassero pregiate macine da mulino, note in tutto il Veneto. Misteri e leggende in uno dei luoghi più affascinanti della pedemontana trevigiana.A Pedeguarda, piccolo paesino del Quartier del Piave posto nella periferia meridionale di Follina in provincia di Treviso, esiste un luogo davvero magico che regala uno spettacolo unico nel suo genere. È la Busa Scalona, una sorta di grande caverna creata dall'uomo dove venivano estratte le macine da mulino dai conglomerati...