CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ITALIA NEL MONDOSentivate il bisogno di un'altra guida gastronomica? Non vi bastavano le stelle della Michelin, le Forchette del Gambero Rosso, i Cappelli dell'Espresso, le trattorie di Slow Food o quelle del Mangiarozzo (ex Gambero Rozzo), del Touring, oppure Ristoranti che Passione con tanto di tessera e sconti per i possessori, o ancora Best Gourmet, con il meglio dell'Ape Adria, e poi Venezie a Tavola, e.quelle che in questo momento (e sono più di una) non mi vengono in mente.DAL CONGO ALLA RUSSIASe pensavate che tutto fosse già stato...