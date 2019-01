CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAGloria Guida guarderà come sempre il Festival di Sanremo a cui suo marito, il mitico Johnny Dorelli, 81 anni, ha partecipato nove volte vincendo sia nel 1958 sia nel 1959 in coppia con Domenico Modugno. «Ma finora non l'hanno mai chiamato per premiare la sua grande carriera, ed è un peccato», dice l'attrice, «a lui non interessano più queste cose, ma a me farebbe un immenso piacere vederlo sul palco dell'Ariston. Lo merita». Intanto Gloria, 63 anni insospettabili a prova di bisturi e aiutini («non mi sono mai rifatta»,...