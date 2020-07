L'ESPERIENZA

Un'emozione che naviga attraverso linee architettoniche, armonie musicali e gioie del gusto: è la Soundtaste Experience offerta dal San Giorgio Café dell'Isola di San Giorgio, a Venezia dove sono riprese le visite alla Fondazione Giorgio Cini e alle Vatican Chapels: per queste ultime è stata realizzata una colonna sonora originale firmata da Antonio Fresa le cui musiche evocative non solo andranno a valorizzare le audioguide che accompagnano i visitatori nel bosco magico dell'isola, ma sono diventate un disco Vatican Chapels - A soundtrack experience . Ma attraverso l'app è possibile anche prenotare esperienze culinarie al San Giorgio Café, il ristorante/café che presenta un nuovo menù ispirato proprio alla colonna sonora delle Vatican Chapels: tre cocktail e otto piatti abbinati a otto vini porteranno i nomi dei titoli delle composizioni musicali: nasce la Soundtaste Experience. Sui tavoli del ristorante è in evidenza un QR code per scaricare il menù online, sia di accedere alle musiche di Fresa. Nel nuovo menù narrativo, si va dal le capesante Hope In G Major al cocktail Close Afar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA